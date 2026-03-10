Поиск

Смольный анонсировал открытие навигации по Неве 10 апреля

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге первая технологическая разводка мостов через Неву планируется в ночь на 11 марта, сообщила пресс-служба правительства города.

"Официальный старт навигации намечен на 10 апреля. Но уже сейчас специалисты начинают проводить регулярные технологические разводки мостов через Неву, Большую и Малую Неву. Это ключевой этап профилактического обслуживания и проверки готовности механизмов к бесперебойной работе в навигацию", - прокомментировал губернатор Александр Беглов.

Сотрудники "Мостотреста" приступили к финальным проверкам разводных механизмов перед стартом навигационного периода 2026 года. Предстоящей ночью состоится первая в этом году технологическая разводка моста Александра Невского. В связи с этим с 2:20 до 5:10 движение по мосту будет перекрыто. Следующей ночью, с 11 на 12 марта, с 1:10 до 4:55 часов вместе с этим мостом впервые разведут и Дворцовый. Технологическая разводка этих переправ запланирована также и в ночь с 12 на 13 марта.

Всего планируется около 60 технологических разводок, которые будут проводить только по будням. Движение транспорта по мостам будет прекращаться и возобновляться по графику навигации 2025 года.

По Володарскому, Дворцовому, Благовещенскому, Биржевому и Тучкову мостам движение транспорта будет ограничено весь отрезок времени, предусмотренный графиком разводки 2025 года. Также к навигации 2026 года и пропуску судов готовится строящийся Большой Смоленский мост.

Навигационный период на основных рукавах Невы продлится с 10 апреля по 30 ноября.

