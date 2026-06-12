Четверо пострадавших при попадании БПЛА в дом в Нижнекамске госпитализированы

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - После попадания БПЛА в жилой дом в Нижнекамске (Татарстан) госпитализированы четверо пострадавших, сообщил глава Минздрава региона Альмир Абашев в своем канале в Мах в пятницу.

Они направлены в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу, написал Абашев.

Он уточнил, что состояние троих человек удовлетворительное, с острой реакцией на стресс, под наблюдением врачей.

"У четвертого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, переводится в хирургию", - сообщил министр.

Ранее глава региона Рустам Минниханов сообщил о массированной атаке БПЛА на Закамский регион республики. В результате был поврежден жилой дом. Также атаке подверглись предприятия региона. Уточнялось, что производственные процессы не остановлены. Все необходимые службы находятся на местах.