Массированная атака беспилотников совершена на Закамский регион Татарстана
Пострадали три человека
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Закамском регионе Татарстана в пятницу утром была отражена массированная атака беспилотников, сообщил глава республики Рустам Минниханов в своём канале в Мах.
По его словам, один из БПЛА попал в жилой дом. Жители эвакуированы, для них готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
"Предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия", - отметил глава Татарстана.
По поручению Минниханова на место выехал премьер-министр республики.
Руководство района, как отметил глава Татарстана, занимается ликвидацией последствий атаки и организацией условий для эвакуированных - горячего питания, воды и медицинской помощи.