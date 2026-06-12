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Массированная атака беспилотников совершена на Закамский регион Татарстана

Пострадали три человека

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Закамском регионе Татарстана в пятницу утром была отражена массированная атака беспилотников, сообщил глава республики Рустам Минниханов в своём канале в Мах.

По его словам, один из БПЛА попал в жилой дом. Жители эвакуированы, для них готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия", - отметил глава Татарстана.

По поручению Минниханова на место выехал премьер-министр республики.

Руководство района, как отметил глава Татарстана, занимается ликвидацией последствий атаки и организацией условий для эвакуированных - горячего питания, воды и медицинской помощи.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июня 2026 года Военная операция на Украине
Рустам Минниханов Татарстан
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