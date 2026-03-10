Поиск

Пост омбудсмена останется за представителем "Справедливой России"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Должность уполномоченного по правам человека вновь займет представитель "Справедливой России", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения соответствующей темы на заседании Совета Думы во вторник.

"На Совете Думы прозвучало, что должность уполномоченного останется за "Справедливой Россией", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пост омбудсмена занимает Татьяна Москалькова, которая до своего назначения входила во фракцию "Справедливая Россия".

Закон не позволяет назначать одного и того же человека уполномоченным более чем на два пятилетних срока подряд.

Москалькова стала уполномоченным по правам человека в России 22 апреля 2016 года, сменив на этом посту нынешнюю главу ЦИК Эллу Памфилову.

