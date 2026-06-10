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В ЕС предложили ввести санкции против патриарха Кирилла, министра спорта РФ и главы ФИДЕ Дворковича

В ЕС предложили ввести санкции против патриарха Кирилла, министра спорта РФ и главы ФИДЕ Дворковича
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) внесла предложение пополнить санкционные списки патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также высокопоставленными представителями сферы российского спорта, сообщает в среду EUobserver со ссылкой на предложения ЕК по готовящемуся 21-му пакету санкций против РФ.

В частности, санкции предлагается ввести против министра спорта РФ Михаила Дегтярева, президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова и президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. Санкции предусматривают запрет на выдачу виз и замораживание активов.

Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представляла предложения по 21-му пакету санкций против России.

ЕС Михаил Дегтярев Аркадий Дворкович Станислав Поздняков Михаил Мамиашвили патриарх Кирилл РФ
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