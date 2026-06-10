"Почта России" запустила виртуального мобильного оператора на сети "Билайна"

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - АО "Почта России" запустила собственного виртуального оператора мобильной связи (MVNO) – "Почта России Мобайл" – на сети ПАО "Вымпелком" ("Билайн"), говорится в сообщении компаний.

Пилотный проект, стартовавший в Тверской, Калининградской областях и Якутии, запущен по модели "умного виртуального оператора" (Smart MVNO).

"Это значит, что компания предлагает услуги мобильной связи под своим брендом, но использует для этого уже существующую сеть и оборудование другого оператора. В этом проекте "Билайн" обеспечивает работу сети и техническую платформу", - поясняют компании.

Подключиться к "Почта России Мобайл" можно в почтовых отделениях. Сейчас доступны два тарифных плана, рассчитанных на разные сценарии использования: для активных пользователей интернетом и для пожилых людей - тарифы "Социальный пакет". Для подключения социального тарифа необходимо предъявить пенсионное удостоверение.