Перебои в подаче воды возникли в части Белгорода

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщает о перебоях в водоснабжении части Белгорода из-за отключения электроэнергии на объекте водоканала в среду.

"В Белгороде на объекте водоканала произошло отключение электроэнергии. Перебои в водоснабжении затронули северную часть Белгорода и микрорайоны Северный-20, 20А, 35 Белгородского округа. Также в связи с отключением некоторых подкачивающих насосных станций возможно снижение давления на верхних этажах отдельных многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Бригада специалистов уже выехала для подключения резервной генерации, отмечает оперштаб.

Ранее государственное унитарное предприятие "Белгородский областной водоканал" информировало о перебоях с водоснабжением части города 8 июня из-за критичного снижения уровня в резервуарах в связи с большим разбором воды в выходные дни, а также после отключения электроэнергии на объектах водоканала в Белгороде. 9 июня подача воды была полностью восстановлена.