Глава Осташковского района Тверской области задержан по подозрению в коррупции

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил об отстранении от занимаемой должности главы Осташковского округа.

"В Тверской области от занимаемой должности отстранён глава Осташковского округа Алексей Титов в связи с задержанием по подозрению в совершении коррупционного преступления", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства со ссылкой на Королева.

"Борьба с коррупцией на всех уровнях является нашей принципиальной позицией. Следствию будет оказано необходимое содействие", - отметил врио губернатора.

По информации пресс-службы Следственного управления СКР по Тверской области, в отношении главы Осташковского муниципального округа возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Тверской области.

По версии следствия, 10 марта глава Осташковского муниципального округа, находясь в салоне автомобиля, припаркованного в городе Твери, получил от мужчины, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, в качестве взятки денежные средства в общей сумме 1 млн 100 тыс. рублей.

"Денежные средства предназначались за совершение в пользу последнего действий по продаже объектов недвижимости, находящихся в собственности Осташковского муниципального округа, по заниженной стоимости, а также оказание общего покровительства при подборе последним указанных объектов недвижимости и проведении сделок с ними", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновник сразу же после получения денег был задержан сотрудниками УФСБ.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

