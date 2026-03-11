Самолет из Москвы ушел на запасной аэродром Абакана из-за непогоды в Красноярске

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Борт из Москвы ушел на запасной аэродром Абакана из-за неблагоприятных погодных условий в Красноярске, сообщает пресс-служба аэропорта Красноярска.

"Самолет, следующий рейсом DP6547 по маршруту Москва (ШРМ) - Красноярск ушел на запасной аэродром в Абакан по метеоусловиям аэропорта Красноярск", - говорится в сообщении.

Аэропорт Красноярска работает в штатном режиме, решение о посадке принимает экипаж самолета.