Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду умеренно корректируется вверх после отката накануне вслед за нефтью, которая остается под давлением продаж (фьючерс на Brent торгуется в районе $87 за баррель после роста в понедельник в район $120); фактором поддержки остаются дорожающие металлы и ожидания продолжения переговоров по украинскому урегулированию. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,3%, выше 2860 пунктов.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2862,78 пункта (+0,3%). Лидируют в росте акции "Норникеля" (+1%), "НЛМК" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), просели бумаги "Полюса" (-0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 марта, составляет 78,7396 руб. (-41,04 копейки).

Подорожали также акции "Хэдхантера" (+0,8%), "Яндекса" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,3% "префы"), "Северстали" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "ВК" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,3% "префы"), ВТБ (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил во вторник, что запланированная на этой неделе трехсторонняя встреча США, РФ и Украины теперь должна пройти на следующей неделе. "На этой неделе планировалась трехсторонняя встреча (...) Я думаю, что встречу передвинули на следующую неделю, на какой-то день", - сказал он в интервью CNBC.

Ранее во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что все стороны заинтересованы в продолжении переговоров по Украине в трехстороннем формате, а США готовы продолжать свои посреднические усилия. При этом Песков уточнил, что конкретных дат и мест по продолжению трехсторонних переговорах пока нет.

Власти США сообщили партнерам из Европы, что возможное ослабление американских ограничительных мер против нефтяного сектора РФ коснется в основном поставок в Индию, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "США сообщили европейским союзникам, что любые дальнейшие ослабления санкций против российской нефти коснутся в основном поставок в Индию", - отмечается в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран. По его словам, это поможет справиться с недавним взлетом цен на нефть, вызванным американо-израильской военной операцией против Ирана. Источники Bloomberg подчеркнули, что любые решения, касающиеся санкций, будет принимать лично Трамп.

Американский лидер также допустил, что переговоры с Ираном в принципе возможны. "Слышал, они очень хотят переговоров. Это (проведение переговоров - ИФ) возможно. Зависит от условий переговоров", - сказал Трамп в интервью Fox News. При этом, по его словам, США больше не испытывают необходимости в контактах с Ираном.

Трамп также отметил, что избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана не обрадовало его. "Я не думаю, что он сможет жить спокойно", - добавил американский лидер.

Ранее иранская сторона неоднократно заявляла, что пока не контактирует с США, не заинтересована в перемирии, но при этом не против искать вариант долгосрочного решения спорных вопросов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, мировые лидеры пока не приняли решения о высвобождении стратегических нефтяных резервов, а конфликт на Ближнем Востоке продолжается, что предупреждает об ограниченности предложения "черного золота". Тем не менее, рынок находится в стадии фиксации прибыли, а также учитывает в ценах возможное увеличение экспорта российской нефти в Азию. Если конфликт в ближайшие недели не будет урегулирован, а страны не согласуют масштабных мер поддержки рынка, нефтяные цены могут оставаться повышенными и стремиться к $100 за баррель. Прекращение военных действий, устранение повреждений на нефтяных объектах и возобновление поставок через Ормузский пролив, напротив, могут вернуть котировки к уровням, наблюдавшимся до эскалации напряженности, ближе к $70 за баррель, полагает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС накануне скорректировались вниз и сняли краткосрочную перекупленность, подойдя к поддержкам 2850 пунктов и 1135 пунктов соответственно на фоне фиксации прибыли в нефтяном секторе. Ситуация на мировом энергетическом рынке, так же как и на Ближнем Востоке, в целом остается неопределенной, при этом российский рынок может сохранить краткосрочный и среднесрочный настрой на рост, считает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, в фокусе инвесторов остаются конфликт вокруг Ирана и жесткая риторика европейских политиков в отношении антироссийских санкций. Хотя ситуация вокруг Ормузского пролива традиционно поддерживает сырьевые котировки, новости о готовности Японии распечатать стратегические запасы нефти несколько ослабили опасения по поводу дефицита предложения. На этом фоне цены на нефть скорректировались вниз, что ограничило поддержку покупателями бумаг экспортно ориентированных российских компаний. Дополнительным фактором давления выступили заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что в Европе не видят необходимости ослаблять санкции против России.

Индекс МосБиржи опустился в район 2850 пунктов, при сохранении негативного новостного фона индикатор может достичь уровня поддержки в районе 2800 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вырасти к уровню сопротивления вблизи 2900 пунктов, считает Абрамов.

В США накануне просели индексы акций Dow Jones (-0,1%) и S&P 500 (-0,2%), но незначительно подрос Nasdaq (+0,01%); инвесторы оценивали ситуацию на Ближнем Востоке и корпоративные новости.

Трамп заявил, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Между тем американский военный министр Пит Хегсет во вторник сообщил, что Соединенные Штаты будут продолжать операцию до тех пор, пока противник не будет побежден, и действовать исходя из сроков, которые они сами определят. По его словам, США побеждают в военной операции против Ирана, концентрируясь на выполнении поставленных задач.

"Все еще присутствует риск того, что конфликт и перебои в мировых поставках нефти продлятся дольше, чем хотел бы Трамп, поскольку ситуация зависит не только от военных планов США", - написали аналитики MUFG.

Скачок цен на нефть может привести к ускорению инфляции в Штатах и замедлить снижение ставки Федрезерва. Инвесторы теперь ожидают, что следующее движение ставки вниз состоится только в сентябре.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 3,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,5%).

На нефтяном рынке утром в среду цены остаются под давлением продаж после снижения во вторник при высокой волатильности - стоимость Brent локально падала ниже $82 за баррель, затем отыграла рубеж $90 за баррель, но вновь его не удержала.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в среду составила $87,0 за баррель (-0,9% и -11,3% во вторник), апрельская цена фьючерса на WTI - $83,0 за баррель (-0,5% и -11,9% накануне).

Давление на котировки оказали заявления Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу. Ранее он сообщил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран. По его словам, это поможет справиться с ростом цен.

Между тем глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль созвал внеочередное совещание министров стран-участниц агентства, чтобы оценить текущую ситуацию на мировом рынке нефти на предмет решения о высвобождении стратегических резервов.

Добыча нефти в Ираке снизилась из-за закрытия Ормузского пролива с 4,3 млн баррелей в сутки до 1,2 млн б/с (на 3,1 млн б/с), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря министерства нефти Сахиба Аль-Хаснави. Ранее источники агентства говорили, что производство упало на 2,9 млн б/с.

По словам Аль-Хаснави, вся добываемая нефть будет поступать на местные НПЗ для внутреннего потребления. В то же время Ирак ищет возможности для экспорта, включая доставку автоцистернами в иорданский порт Акаба.

Тем временем Минэнерго США резко повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год - с $57,69 до $78,84 за баррель. По оценке министерства, средняя цена Brent с 1 по 27 февраля находилась на уровне $71 за баррель против $67 за баррель в январе. 28 февраля начались боевые действия на Ближнем Востоке.

"Высокая неопределенность в отношении влияния конфликта на поставки нефти добавила значительную премию к ценам, поскольку участники рынка оценивают фактические перебои в поставках нефти и взвешивают потенциальную возможность их сохранения", - говорится в отчете правления энергетической информации (EIA) ведомства.

Аналитики Минэнерго США отмечают, что основной риск для рынка - возможная длительная блокада Ормузского пролива, на который приходится почти 20% мировых поставок нефти.

"Хотя Ормузский пролив физически не заблокирован, угроза нападения со стороны Ирана и отмена страхового покрытия привели к тому, что большинство танкеров избегают движения через пролив. В результате часть добычи нефти в регионе была приостановлена. Если суда и дальше будут избегать транзита, а нефтехранилища быстро заполнятся, это заставит нефтяные компании еще больше сократить производство, оказывая дополнительную поддержку ценам", - говорится в отчете.

В EIA допускают, что пик приостановки добычи в регионе придется на начало апреля, прежде всего со стороны Ирака, меньшие объемы выпадут в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте.

Прогноз стоимости Brent в 2027 году пересмотрен с $53 до $64,47 за баррель. С течением времени рост запасов снова начнет оказывать давление на котировки, отмечают аналитики.