Крупный пожар на производстве косметики и парфюмерии тушат в Казани

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Пожар ликвидируют на производстве косметики и парфюмерии в Казани, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану в среду.

По информации ведомства, возгорание произошло в складском здании на улице Родины, дом 7, корпус 4.

"Площадь пожара составляет 3 тыс. квадратных метров. (...) К работам привлечено 84 сотрудника Казанского пожарно-спасательного гарнизона и 25 единиц пожарной техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 20 человек вышли самостоятельно до прибытия пожарных подразделений.