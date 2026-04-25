Что произошло за день: суббота, 25 апреля

Атаки украинских дронов в российских регионах, британские военные о российских беспилотниках над Украиной и решение Трампа не отправлять переговорщиков в Исламабад

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три человека погибли, пятеро ранены в результате атак ВСУ в ЛНР. Есть разрушения среди жилых домов, сообщил в субботу глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Тюменская область ввела режим беспилотной опасности после атаки БПЛА в Свердловской и Челябинской областях. Число обратившихся за медпомощью после удара дрона в Екатеринбурге выросло до девяти.

- Британские военные опровергли сообщения о сбитых ими российских дронах над Украиной. О том, что британские пилоты, возможно, сбили беспилотники, изначально сообщило министерство обороны Румынии. Затем ведомство выпустило новое заявление, не подтвердив первоначальные данные.

- Почти 1 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе. Работы по ликвидации нефтепродуктов, которые попали в реку и на прибрежную территорию в результате пожара из-за атаки БПЛА 16 и 20 апреля, ведутся круглосуточно.

- Дональд Трамп решил не отправлять Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном. Он заверил, что это не означает возобновления боевых действий.

- Спасатели обнаружили тела еще двух попавших под лавину туристов в Бурятии. Продолжаются поиски последнего участника группы. Власти республики ограничили посещение района горы Мунку-Сардык, где сошла снежная лавина.

- Алиев заявил о "прекрасных возможностях" у Баку и Киева по совместному производству продукции ВПК. По словам президента Азербайджана, сотрудничество стран "имеет очень прочную политическую основу".