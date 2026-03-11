Поиск

ФСБ сообщила о задержании мужчины, готовившего подрывы армейской авиатехники

Житель Владимирской области планировал диверсии с использованием дронов по заданию СБУ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании жителя Владимирской области, который по заданию СБУ планировал диверсии против армейской авиатехники с использованием БПЛА.

"Установлено, что житель Владимирской области посредством мессенджера WhatsApp инициативно установил контакт с агентом Службы безопасности Украины и, действуя по его указанию, планировал осуществить подрыв авиационной техники Вооруженных сил Российской Федерации", - объявил в среду Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС, для этого сотрудниками СБУ была организована доставка в Московскую и Калужскую области беспилотных летательных аппаратов, а также взрывчатых веществ, взрывных устройств и оборудования, предназначенного для совершения диверсионно-террористического акта.

"Фигурант извлек указанные материалы из условленных мест и перевез к себе в квартиру. Произвел пробную сборку взрывного устройства, предназначенного для использования с БПЛА, а также неоднократно отработал практические навыки управления беспилотником", - сообщили в ФСБ.

Там добавили, что задержанный по указанию куратора неоднократно выезжал к аэродромам, расположенным во Владимирской, Ивановской областях и в Москве.

Он был задержан на территории Ивановской области. "По месту его проживания во Владимирской области обнаружены и изъяты - FPV-дроны, комплектующие к ним, антенны, портативные видеокамеры, а также взрывчатые вещества, взрывные устройства, ноутбук и средства связи", - добавили в ЦОС.

Следственным подразделением УФСБ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 (госизмена), ч. 2 ст. 281.3 (участие в диверсионном сообществе), ст. 281.2 (прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях совершения преступления, предусмотренного статьей 281 УК РФ), ч. 1 ст. 30, п. "а, в" ч. 2 ст. 281 (приискание, изготовление и приспособление средств и орудий совершения преступления, сговор на совершение преступления и иное умышленное создание условий для совершения преступления - совершения взрывов, направленных на разрушение или повреждение транспортных средств, если эти действия совершены в целях подрыва обороноспособности РФ, совершенных организованной группой и сопряженных с посягательством на объекты Вооруженных сил РФ), ч. 4 ст. 222.1 УК России (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное организованной группой).

