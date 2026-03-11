Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, поражены также пункты временной дислокации украинских сил в 150 районах.