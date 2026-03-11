"Белавиа" вывезла из Омана и Катара в Белоруссию более 300 застрявших пассажиров

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Еще два вывозных рейса совершила белорусская авиакомпания "Белавиа", доставив в Минск 332 пассажира, сообщили в Национальном аэропорту Минск в среду.

"Национальный аэропорт Минск принял сегодня ночью два вывозных рейса "Белавиа" из Салалы и Дохи. Авиакомпания забрала 141 пассажира из Омана и 191 - из Катара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях действующих ограничений на авиасообщение белорусская сторона провела переговоры с компетентными органами Катара. Результатом совместных усилий МИД, белорусского посольства в Катаре и авиакомпании "Белавиа" стало получение разрешения на выполнение рейса национальным авиаперевозчиком.

"Как отметили в МИД, "Белавиа" - первая иностранная авиакомпания, которой катарская сторона предоставила такую возможность для вывоза туристов", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Вечером в среду в Минске ожидают очередной вывозной рейс из Дубая.