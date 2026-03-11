Принят закон о безальтернативной дисквалификации глав региональных тарифных ведомств

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает безальтернативную дисквалификацию для тех руководителей региональных органов тарифного регулирования, которые три и более раза в год не выполняют законные предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Документ (№1081976-8) в ноябре 2025 года внесло в парламент правительство.

В пояснительной записке говорится, что анализ правоприменительной практики ФАС по статьям 14.6 (нарушение порядка ценообразования) и 19.5 (невыполнение предписаний ФАС) КоАП показывает: региональные органы продолжают совершать эти нарушения даже после неоднократного привлечения к административной ответственности.

В действующих статьях 14.6 и 19.5 предусмотрено альтернативное наказание - штраф либо дисквалификация. Однако, как отмечается в пояснительной записке, норма о возможности дисквалификации фактически не работает: суды ее не назначают, ограничиваясь штрафами. Штрафы, по оценке правительства, не предотвращают повторных нарушений.

В записке приводятся примеры: в Тверской области за 2023 год вынесено 5 постановлений, а за 2024 год - уже 7; в Волгоградской области - 5 постановлений за 2024 год. Правительство считает, что такая практика снижает эффективность государственного управления.

Принятый закон устанавливает безальтернативную дисквалификацию для должностных лиц органов регулирования, которые систематически (три и более раза в течение года) не исполняют законные решения (предписания) ФАС России. Мера будет применяться именно к должностным лицам региональных органов, отвечающих за тарифы.

Проект также уточняет нормы о том, какие органы могут составлять протоколы и рассматривать такие дела, чтобы учесть появление новой санкции.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.