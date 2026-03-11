В Анапе обломки БПЛА упали на многоквартирный дом

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Анапе обломки беспилотника задели многоквартирный дом в Анапе, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Обошлось без пожара. На месте работают экстренные и специальные службы.

По информации мэра Анапы Светланы Масловой, обломки упали возле многоквартирного дома, также часть фрагментов попала в одну квартиру, повредив остекление. Пострадавших и разрушений нет. Участок вокруг дома оцеплен. Жильцов эвакуировали на безопасное расстояние. "Все смогут вернуться в свои квартиры сразу как службы завершат обследование дома", - написала Маслова в мессенджере.