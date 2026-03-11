Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Краснодара из-за введенных ограничений

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Вылет 25 рейсов задерживается в международном аэропорту Краснодара в связи с ограничениями, которые были введены во вторник днем для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", ЮТэйр", S7 следованием в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов авиакомпаний "ЮТэйр" в Сургут и Тюмень, "Аэрофлот" - в Новосибирск, Екатеринбург, Уфу и Санкт-Петербург, "Северный ветер" - в Казань, "Победа" и "Смартавиа" - в Санкт-Петербург.

Кроме того, задерживается вылет рейсов по международным направлениям: авиакомпаний "Аэрофлот", "Азимут" и "Победа" в Стамбул (Турция), Nesma airlines и Red Wings - в Шарм-эль-Шейх (Египет) и Батуми (Грузия), Uzbekistan airways - в Ташкент.

Как сообщалось, временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Краснодарского края во вторник для обеспечения безопасности полетов. Ограничения действуют до сих пор.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Сочи и Анапы входит в группу "Аэродинамика".