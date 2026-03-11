Поиск

Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Краснодара из-за введенных ограничений

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Вылет 25 рейсов задерживается в международном аэропорту Краснодара в связи с ограничениями, которые были введены во вторник днем для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", ЮТэйр", S7 следованием в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов авиакомпаний "ЮТэйр" в Сургут и Тюмень, "Аэрофлот" - в Новосибирск, Екатеринбург, Уфу и Санкт-Петербург, "Северный ветер" - в Казань, "Победа" и "Смартавиа" - в Санкт-Петербург.

Кроме того, задерживается вылет рейсов по международным направлениям: авиакомпаний "Аэрофлот", "Азимут" и "Победа" в Стамбул (Турция), Nesma airlines и Red Wings - в Шарм-эль-Шейх (Египет) и Батуми (Грузия), Uzbekistan airways - в Ташкент.

Как сообщалось, временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Краснодарского края во вторник для обеспечения безопасности полетов. Ограничения действуют до сих пор.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Сочи и Анапы входит в группу "Аэродинамика".

Краснодар Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число пострадавших от ракетного удара по Брянску выросло до 42

Девять пострадавших при ракетной атаке на Брянск доставят в медучреждения Москвы

Более 40 беспилотников сбиты в Таганроге и пяти районах Ростовской области

Шесть человек погибли при ракетной атаке Брянска

В больницы Брянска доставлены 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ

Что произошло за день: вторник, 10 марта

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть жертвы

Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил РФ за поддержку

Путин сообщил, что Киев контролирует только 15-17% территории ДНР

 Путин сообщил, что Киев контролирует только 15-17% территории ДНР
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8617 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 608 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });