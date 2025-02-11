Мишустин поручил активизировать работу по сохранению памятников культуры народов России

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил активизировать работу по подготовке программы сохранения объектов культурного наследия народов России, а также провести инвентаризацию таких объектов и подготовить специалистов в области сохранения объектов культурного наследия. Об этом сообщает сайт правительства.

"По поручению президента в России разрабатывается программа сохранения объектов культурного наследия народов страны, рассчитанная на период 2025-2045 годов. Активизировать работу над ней поручил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, состоявшейся в конце 2024 года. Конечные результаты такой работы должны быть представлены в Правительство до 31 марта 2025 года", - говорится в сообщении.

В итоге должны быть определены критерии значимости таких памятников их последующего включения в программу и приведения в удовлетворительное состояние, целевые показатели и перечень конкретных мероприятий с учетом ранее данных поручений президента, источники финансирования и механизм реализации. Разрабатывать программу будут Минкультуры, Минфин, Минэкономразвития, АО "ДОМ.РФ" и региональные органы власти.

"До 1 июня 2026 года в России будет проведена инвентаризация объектов культурного наследия, включенных в государственный реестр и находящихся в неудовлетворительном состоянии. Отвечать за эту работу будет Минкультуры при участии регионов", - говорится в сообщении.

Также Мишустин поручил Минкультуры обеспечить к 2030 году подготовку 3 тысяч специалистов в области сохранения объектов культурного наследия.

Кроме того, Минкультуры, Минстрою, Минэкономразвития также при участии субъектов поручено в течение пяти лет в полном объёме завершить работу по утверждению границ территорий, предметов охраны и градостроительных регламентов в населённых пунктах, которые имеют статус исторических поселений. Среди поручений - нормативное закрепление функционирования информационной платформы, создаваемой для сопровождения инвесторов, участвующих в мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия. В функционале платформы должен быть предусмотрен механизм сопровождения инвесторов, участвующих в мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия, а также возможность мониторинга и контроля за проведением таких мероприятий.