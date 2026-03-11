Минфин с начала года разместил ОФЗ на 1,214 трлн рублей по номиналу

Квартальный план заимствований выполнен досрочно

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов с начала 2026 года разместило облигации федерального займа на общую сумму 1,214 трлн рублей по номиналу при квартальном плане в 1,2 трлн рублей по номиналу. Объем выручки (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) составил 1,103 трлн рублей.

До окончания первого квартала 2026 года остается еще два аукционных дня - 18 и 25 марта. Таким образом, Минфин, скорее всего, сможет существенно превысить запланированный на январь-март объем размещения гособлигаций, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Перевыполнения квартального плана размещения нового госдолга Минфину удалось достичь лишь за счет продажи облигаций с фиксированной ставкой купона (ОФЗ-ПД), без привлечения ценных бумаг с плавающим купоном (ОФЗ-ПК).

Наибольшие объемы размещения ОФЗ на аукционах в I квартале были зафиксированы 18 февраля (на сумму 327,423 млрд рублей по номиналу при выручке 314,069 млрд рублей). Причем в ходе первого аукциона, состоявшегося в этот день, Минфин разместил рекордный для одного аукциона объем ОФЗ-ПД - на сумму 255,197 млрд рублей по номиналу. Ранее все большие объемы размещений на первичных аукционах происходили за счет продажи ОФЗ-ПК.

Аналитики "Интерфакс-ЦЭА" обращают внимание, что заметная активизация инвесторов на первичных аукционах Минфина по размещению нового госдолга произошла после состоявшегося 13 февраля заседания Банка России, на котором ключевая ставка была снижена на 50 базисных пунктов (до 15,5% годовых). При этом был смягчен и сигнал регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики - ЦБ "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий".

Центробанк также уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,5-14,5% с 13,0-15,0% и повысил прогноз по средней ставке на 2027 год до 8-9% с 7,5-8,5%, на 2028 год - сохранил на уровне 7,5-8,5% годовых.

Реакция внутреннего долгового рынка на решение Банка России оказалась умеренно позитивной (индекс цен гособлигаций к концу торгов 13 февраля поднялся к отметке 117,4 пункта), так как большинство аналитиков прогнозировало сохранение ставки на уровне 16% годовых; лишь ряд экспертов допускал ее снижение на февральском заседании на 50 базисных пунктов.