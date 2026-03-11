Поиск

Минфин с начала года разместил ОФЗ на 1,214 трлн рублей по номиналу

Квартальный план заимствований выполнен досрочно

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов с начала 2026 года разместило облигации федерального займа на общую сумму 1,214 трлн рублей по номиналу при квартальном плане в 1,2 трлн рублей по номиналу. Объем выручки (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) составил 1,103 трлн рублей.

До окончания первого квартала 2026 года остается еще два аукционных дня - 18 и 25 марта. Таким образом, Минфин, скорее всего, сможет существенно превысить запланированный на январь-март объем размещения гособлигаций, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Перевыполнения квартального плана размещения нового госдолга Минфину удалось достичь лишь за счет продажи облигаций с фиксированной ставкой купона (ОФЗ-ПД), без привлечения ценных бумаг с плавающим купоном (ОФЗ-ПК).

Наибольшие объемы размещения ОФЗ на аукционах в I квартале были зафиксированы 18 февраля (на сумму 327,423 млрд рублей по номиналу при выручке 314,069 млрд рублей). Причем в ходе первого аукциона, состоявшегося в этот день, Минфин разместил рекордный для одного аукциона объем ОФЗ-ПД - на сумму 255,197 млрд рублей по номиналу. Ранее все большие объемы размещений на первичных аукционах происходили за счет продажи ОФЗ-ПК.

Аналитики "Интерфакс-ЦЭА" обращают внимание, что заметная активизация инвесторов на первичных аукционах Минфина по размещению нового госдолга произошла после состоявшегося 13 февраля заседания Банка России, на котором ключевая ставка была снижена на 50 базисных пунктов (до 15,5% годовых). При этом был смягчен и сигнал регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики - ЦБ "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий".

Центробанк также уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,5-14,5% с 13,0-15,0% и повысил прогноз по средней ставке на 2027 год до 8-9% с 7,5-8,5%, на 2028 год - сохранил на уровне 7,5-8,5% годовых.

Реакция внутреннего долгового рынка на решение Банка России оказалась умеренно позитивной (индекс цен гособлигаций к концу торгов 13 февраля поднялся к отметке 117,4 пункта), так как большинство аналитиков прогнозировало сохранение ставки на уровне 16% годовых; лишь ряд экспертов допускал ее снижение на февральском заседании на 50 базисных пунктов.

Военная операция США и Израиля в Иране

15
Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Минфин ОФЗ Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные заявили о попытке Украины атаковать компрессорные станции Турецкого и Голубого потоков

"Газпром" сообщил о регулярных атаках на инфраструктуру экспортных черноморских газопроводов

 "Газпром" сообщил о регулярных атаках на инфраструктуру экспортных черноморских газопроводов

Число погибших при ракетном ударе по Брянску возросло до семи человек

Дума разрешила отдельным ЧОПам использовать боевое стрелковое оружие для защиты предприятий

Принят закон о запрете выдворения из России служивших в ВС РФ иностранцев

Госдума обновила порядок представления депутатами деклараций

 Госдума обновила порядок представления депутатами деклараций

"Росатом" сообщил, что на площадке АЭС Бушер" в Иране осталось около 450 человек

Москалькова может войти в федеральный список "Справедливой России" на выборах в Госдуму

 Москалькова может войти в федеральный список "Справедливой России" на выборах в Госдуму

Суд в Москве рассмотрит иск о признании экстремистским фонда Almaz Capital

 Суд в Москве рассмотрит иск о признании экстремистским фонда Almaz Capital

Кремль обусловил длительность ограничений интернета продолжительностью мер безопасности

 Кремль обусловил длительность ограничений интернета продолжительностью мер безопасности
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 616 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8625 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });