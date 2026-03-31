Минфин 1 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26253 и 26249

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минфин сообщил, что 1 апреля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26253 и ОФЗ-ПД серии 26249 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года имеют 25 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 22 апреля 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 13% годовых (1-й купон - 64,82 рубля на облигацию и 2-26-й купоны - 64,82 рубля на облигацию).

Облигации серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года имеют 13 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 24 июня 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11% годовых (1-й купон - 54,85 рубля на облигацию и 2-14-й купоны - 54,85 рубля на облигацию).