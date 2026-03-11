Руководители "Росатома" и МАГАТЭ встретятся 12 марта

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Очередная встреча главы "Росатома" Алексея Лихачева и гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси пройдет 12 марта, сообщил Лихачев журналистам.

По его словам, в пятницу, 13 марта, пройдут межведомственные консультации, в которых примут участие представители МИДа, Минобороны, Росгвардии, Ростехнадзора - тех ведомств, которые отвечают за Запорожскую АЭС.

"Для нас важно в очередной раз сверить часы с генеральным директором МАГАТЭ, с его командой о положении дел на ЗАЭС, в Энергодаре, а там все очень непросто до сих пор", - добавил Лихачев.

Кроме того, планируется, что стороны коснутся вопросов, связанных с иранской повесткой.

"Уж как минимум, мы точно проинформируем о положении дел на АЭС "Бушер" и Рафаэля (Гросси - ИФ) тоже попросим подключиться к вопросам обеспечения абсолютной безопасности как самой станции, так и строительной площадки и, естественно, нашего персонала", - добавил Лихачев.