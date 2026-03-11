Поиск

Сбербанк повысил прогноз по инфляции на 2026г

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк из-за ожидания ослабления курса рубля на фоне запланированного изменения параметров бюджетного правила повысил прогноз по инфляции на 2026 год, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы ожидаем сейчас инфляцию где-то 6-6,5% на 2026 год", - сказал он в эфире РБК-ТВ. Ранее Сбербанк прогнозировал инфляцию в текущем году на уровне 5-6%.

"Мы подняли немножко наш прогноз по инфляции. В основном это произошло после анонсированных Минфином изменений бюджетного правила и изменения их (Минфина - ИФ) поведения на валютном рынке. То есть мы предполагаем, что будет меньшая активность, и это придет к тому, что рубль будет несколько слабее к концу года, и, естественно, это немножко даст больше инфляции", - пояснил Скворцов.

По его словам, определенное давление на инфляцию может оказывать бюджетный фактор.

"Зависит от того, что будет с доходами бюджета, но даже если они будут компенсированы более высокой ценой на нефть, все равно расходы бюджета настолько снизить, чтобы полностью свести дефицит к нулю, невозможно. Скорее всего, со стороны госрасходов будет тоже определенное влияние на инфляцию", - предположил финдиректор Сбербанка.

Он добавил, что ждет курс доллара к концу 2026 года в диапазоне 85-90 рублей.

В целом Сбербанк позитивно оценивает потенциальное снижение базовой цены в бюджетном правиле, так как в долгосрочной перспективе это снизит волатильность на валютном рынке, подчеркнул Скворцов.

При этом ожидания по ключевой ставке ЦБ на 2026 год сместились ближе к верхней границе прогноза - 13%.

"Мы ожидали диапазон 12-13% к концу года. Сейчас он сместился больше к 13%. Мы считаем, что ЦБ будет снижать ставку, но будет снижать ставку тем темпом, которым он делал это последние заседание - по 0,5 процентного пункта, возможно, даже сделает паузы в какие-то заседания", - заявил финдиректор Сбербанка.

