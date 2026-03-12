Спасен экипаж двух танкеров, атакованных вблизи порта иракской Басры

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор иракской портовой компании Фархан аль-Фартуси сообщил телеканалу CNN, что им удалось спасти экипаж двух иностранных нефтяных танкеров, которые подверглись нападению в территориальных водах Ирака.

По его словам, персонал иракских портов спас 25 членов экипажа с двух судов после нападения.

Тем временем агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что на юге Ирака недалеко от порта Хор аз-Зубайр был атакован нефтяной танкер под австралийским флагом.

По словам официальных лиц, нападение произошло в зоне погрузки в территориальных водах Ирака. Они добавили, что 25 членов экипажа были спасены.

На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, как большое судно охвачено пламенем, в небо поднимаются огромные столбы огня и густой черный дым. На другом видео людей эвакуируют с небольшого судна.