Камчатский вулкан Шивелуч выбросил восьмикилометровый столб пепла

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в четверг днем выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Шлейф пепла протянулся на 10 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Активность вулкана угрожает местным и международным авиаперевозкам.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.