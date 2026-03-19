Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 12 км

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 12 км над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

"19 марта в 14:55 по местному времени (05:55 по Москве) произошло извержение вулкана Шивелуч. Высота пеплового выброса составила около 12 тысяч м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

16 марта, когда вулкан выбросил пепел на высоту 9 км, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщала, что в северной части лавового купола Шивелуча рос новый блок лавы и что "в любой момент могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км".

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Активность вулкана угрожает местным и международным авиаперевозкам.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тысяч человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тысяч лет.