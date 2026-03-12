Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,8%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг демонстрирует умеренный рост на фоне очередного скачка вверх мировых цен на нефть из-за продолжающейся эскалации ситуации на Ближнем Востоке (котировки сорта Brent вновь ушли выше отметки $100 за баррель).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2877,19 пункта (+0,81%). Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,6%, лидируют ценные бумаги нефтегазовых компаний.

Подорожали акции "Роснефти" (+2,6%), "НОВАТЭКа" (+2,3%), "Татнефти" (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "Газпрома" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), МКПАО "ВК" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), МКПАО "Яндекс" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%) и Сбербанка (+0,3%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,3%), "ММК" (-0,2%).

Мировые цены на нефть 12 марта утром демонстрируют заметный рост, отыгрывая продолжающуюся эскалацию ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск подскочила на 9,08%, до $100,33 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 8,3%, до $94,5 за баррель.

Вашингтон намерен высвободить 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва, говорится в релизе министерства энергетики страны.

"Президент (США Дональд - ИФ) Трамп уполномочил министерство энергетики высвободить 172 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва, начиная со следующей недели. Поставка займет приблизительно 120 дней, исходя из запланированных темпов разгрузки", - приводятся в релизе слова министра энергетики США Криса Райта.

Согласно релизу, в среду 32 страны-участницы Международного энергетического агентства "единогласно согласились с просьбой президента Трампа снизить цены на энергоносители путем скоординированного высвобождения 400 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из своих соответствующих резервов".

Как в свою очередь отмечает Bloomberg, речь идет о скоординированных усилиях "для смягчения резкого роста цен на нефть и бензин на фоне войны с Ираном". Агентство уточняет, что в настоящее время стратегический нефтяной резерв США содержит около 415 млн баррелей, что составляет около 60% его емкости. Серию его сокращений провела предыдущая американская администрация президента Джо Байдена.

Иран на фоне операции против него находится практически на грани, и США при желании "могли бы за час вывести из строя" его электросети, заявил Трамп. Иран "практически на грани", однако это "не значит, что мы покончим с этим немедленно", сказал он журналистам.

"Мы могли бы вывести из строя их электросети за час", - обратил внимание глава Белого дома.

Он вновь подчеркнул, что у Вашингтона есть возможность наносить серьезные удары по Тегерану и другим местам в Иране, что сделало бы невозможным восстановление страны, однако, по его словам, "мы (США - ИФ) этого не хотим".

"Я думаю, у нас все идет хорошо. Главное - мы должны победить, победить быстро, но победить", - сказал он.

По словам президента США, многие говорят, что "это уже победа, и единственный вопрос - когда мы остановимся". Вашингтон, подчеркнул Трамп, "в идеале" хочет видеть у власти в Иране человека, "который знает, что делает, который может построить страну".

Ранее в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Кентукки президент США заявил, что уже одержал победу над Ираном "в первый час операции", но при этом предупредил, что эта операция еще не завершена.

"Нам еще нужно закончить работу", - сказал он.

Для достижения мира на Ближнем Востоке необходимы выплаты репараций Ирану, а также предоставление ему гарантий безопасности, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Единственный способ прекратить эту войну, развязанную сионистским режимом и США, это признание законных прав Ирана, выплата репараций и твердые международные гарантии против будущей агрессии", - написал иранский президент в среду в соцсети Х.

Представители США и России встретились в среду в американском штате Флорида, сообщает спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Сегодня во Флориде российская делегация во главе со специальным посланником Кириллом Дмитриевым встретилась с делегацией США, включая специального посланника Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума", - написал Уиткофф в соцсети X. Он добавил, что делегации обсудили различные темы и договорились поддерживать связь.

Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поблагодарил американскую сторону за продуктивную встречу.

"Спасибо, Стив, Джаред и Джош, за продуктивную встречу", - написал он в соцсети X.

Американские фондовые индексы завершили волатильные торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 снизились, тогда как Nasdaq Composite увеличился. Трейдеры обеспокоены неопределенностью в отношении дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке и его влияния на мировую экономику. "В такой неопределенной обстановке рынки и инвесторы ищут любой сигнал, чтобы двинуться в том или ином направлении, - заявил управляющий партнер Keator Group Мэтью Китор. - Рынки колеблются от любой новости".

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,4% в годовом выражении, сообщило министерство труда в среду. Таким образом, инфляция осталась на январском уровне и совпала со средним прогнозом аналитиков. Это минимальные темпы повышения цен с мая прошлого года.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует заметное снижение (-0,94%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 12 марта.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг также наблюдается негативная динамика акций. Фондовые индикаторы материкового Китая, Гонконга, Южной Кореи, Австралии и Японии снижаются на 1-1,8%.