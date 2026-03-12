Поиск

Российский Минздрав рассказал о программах по обучению медиков применению ИИ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минздрав проводит обучение медицинских работников по вопросам применения цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта; реализуются 44 образовательных программы в области применения технологии ИИ в сфере охраны здоровья, сообщили в ведомстве.

"Ведомости" со ссылкой на исследование в международном Journal of Participatory Medicine сообщили, что четверть российских врачей считают, что цифровую трансформацию здравоохранения тормозит боязнь медработников принять ошибочное решение при использовании технологий. Столько же специалистов указывают на отсутствие необходимой технической базы, а 24% из них сомневаются в стабильной работе цифровых решений.

В Минздраве сообщают, что в 19 подведомственных образовательных организациях разработаны и реализуются 44 образовательных программы по подготовке специалистов в области разработки и применения технологии ИИ в сфере охраны здоровья. Из них: 33 программы направлены на повышение квалификации; три программы направлены на подготовку кадров; восемь программ - на переподготовку кадров, уточнили в Минздраве.

Искусственный интеллект используется как в медицинских изделиях, которые применяются при оказании медпомощи гражданам, так и в ИИ-сервисах, которые направлены на общую оптимизацию работы медорганизаций и медработников, повышение точности диагностики и выявление заболеваний на ранних стадиях. К концу 2025 года в 85 регионах применяется не менее четырех медицинских изделий с применением технологий ИИ, сообщили в министерстве.

"Образовательными и научными организациями разработаны программы повышения квалификации медицинских работников различных специальностей; (они) размещены на интернет-портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. Информационная база Портала регулярно пополняется и обновляется, происходит актуализация и оптимизация базы данных", - отметили в пресс-службе.

