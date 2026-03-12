Больше трети жалоб потребителей в Роспотребнадзор поступают на онлайн-торговлю и маркетплейсы

За десять лет количество таких жалоб утроилось

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор отмечает трехкратный рост количества жалоб от потребителей на онлайн-торговлю за последние десять лет, на сегодняшний день около 37% жалоб на сферу торговли приходится на онлайн-продажи и маркетплейсы, сообщил на пресс-конференции начальник Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

"Мы говорим о том, что у нас есть определенная сложившаяся практика защиты прав потребителей в этой сфере (онлайн-торговли), которая, безусловно, развивается, расширяется, совершенствуется и адаптируется к тем новым вызовам, которые диктует сам рынок, само развитие этого сегмента (...) за (последние) 10 лет - рост в два раза оборота дистанционных продаж. И не удивительно, что за этот же промежуток времени рост числа соответствующих обращений - у нас он определяется как трехкратное увеличение", - сказал он.

Он уточнил, что на сегодняшний день практически 37% жалоб, которые приходятся на сферу торговли, "так или иначе связаны с покупками в сегменте интернет-торговли как непосредственно у интернет-продавцов, так и все в большей степени на маркетплейсы".

При этом Прусаков отметил, что рост жалоб связан как с ростом количества сделок между онлайн-продавцами и потребителями, так и с тем, что граждане стали больше изучать вопросы, связанные с защитой своих прав.