По факту аварии на Иркутском авиазаводе возбуждено дело

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - По факту аварии на Иркутском авиазаводе ИАЗ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ребований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 143 УК), сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"По данным следствия, сегодня в Иркутске в ходе производства работ на авиационном предприятии пострадали семь сотрудников. Двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение, пяти работникам медицинская помощь оказана на месте", - сообщил СК.

Объединенная авиастроительная корпорация ранее сообщила, что на ИАЗе при подготовки самолета к вылету потоком воздуха из двигателя было опрокинуто оборудование для наземного обслуживания воздушных судов. По данным ОАК, пострадали семь человек, пятеро из них от госпитализации отказались. На предприятии начали внутреннее расследование.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев со ссылкой на Минздрав уточнял, что госпитализированы четыре человека с травмами разной степени тяжести.

ИАЗ - филиал ПАО "Яковлев", входит в госкорпорацию "Ростех". Предприятие специализируется на выпуске самолетов СУ-30, учебно-боевых самолетов Як-130, а также среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21.