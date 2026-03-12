В МИД РФ назвали контрпродуктивным язык шантажа и угроз в отношении Кубы

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Москва считает неприемлемым язык шантажа и угрозы в отношении Гаваны, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Считаем язык шантажа и угроз в отношении любого государства, и уж тем более Острова Свободы, его народа и правительства, абсолютно контрпродуктивным, просто несоответствующим никаким нормам ни международного права, ни морали. Мы убеждены, что воинственные высказывания, граничащие с угрозой применения силы, противоречат уставу ООН, общепринятым нормам международного права, законам цивилизованного государственного общения, и мы призываем к урегулированию возникающих противоречий политико-дипломатическим путем", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что Россию и Кубу связывают тесные дружеские и дружественные отношения: "На протяжении всей истории мы неизменно поддерживали кубинский народ в его борьбе за независимость, стремлении отстаивать право на определение собственной модели развития за счет национальных интересов".

При этом российский дипломат подчеркнула, что "сотрудничество двух стран не направлено против третьих стран".

"Россия неизменно оказывала и продолжает оказывать Гаване необходимую дипломатическую поддержку на международных площадках, решительно выступая против применения нелегитимных односторонних санкций, подрывающих устои международного права. В настоящее время Куба сталкивается с беспрецедентным силовым, экономическим давлением. Конечно, это давление со стороны Вашингтона, и мы внимательно отслеживаем развитие обстановки в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, и весьма обеспокоены заметным ростом напряженности", - сказала Захарова.