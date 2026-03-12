Партия пенсионеров ожидает 12-14 мандатов в Госдуме на предстоящих выборах

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников сообщил о намерении участвовать в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, партия ожидает получить более 5% по партийным спискам для формирования фракции.

"Цели на 2026 год - фракция в Госдуме Российской Федерации - более 5% по партийным спискам. В случае преодоления 5%, это 12-14 депутатов, (...) но это будут активные депутаты", - сказал Праздников на встрече с журналистами в четверг.

Праздников сообщил, что для участия в выборах в Госдуму партия сформировала свыше 40 региональных групп и подготовила список из более чем 300 кандидатов в депутаты, они проходят все формальные и неформальные проверки. "Мы этих кандидатов в депутаты сейчас уже обучаем, прививаем навыки социальных активистов", - сказал председатель партии.

Он подтвердил, что сам будет идти от партии во главе федерального списка и уточнил, что в настоящее время уже идет отбор инициатив, которые после возможного прихода партии в Госдуму депутаты будут продвигать. "У нас есть пакет законопроектов и механизмы решения. Мы отбираем лучшие законодательные региональные инициативы", - сказал Праздников.

По его словам, партия собирается консолидировать региональную законодательную деятельность. "У нас несколько будет таких законодательных инициатив, которые во всех 25 наших фракциях будут инициироваться", - подчеркнул председатель Партии пенсионеров.

Праздников также ожидает получить более 30 фракций в региональных парламентах. "То есть в не менее трети региональных парламентов должно быть наше представительство", - заявил он. В настоящее время для участия в выборах в региональные органы законодательной власти отобрано более 300 кандидатов, планируется провести более 30 региональных кампаний и более четырех кампаний по выборам высших должностных лиц субъектов РФ. Он отметил, что в семи субъектах РФ партия собирается выдвинуть кандидатов на посты высших должностных лиц. На муниципальном уровне ожидается максимальное количество кампаний, подготовлены более 3 тыс. кандидатов.

Партия пенсионеров позиционирует себя как "партия всех поколений и конкретных решений", направлена на социальную справедливость, у партии есть молодежная, семейная повестки, программы для ветеранов. В частности, партия предлагает отменить пенсионный возраст, балльную систему при назначении пенсии и заменить ее на пенсию за реальный трудовой стаж, создать аккумулирующие индивидуальные пенсионные счета. Кроме того, партия предлагает обеспечить россиянам стоматологическую страховку, ограничить рост тарифов ЖХК в пределах официальной инфляции, развивать институт социальной аренды, предоставлять помощь бойцам СВО по вопросам медицины, реабилитации и обеспечения их жильем.

Помимо этого, партией был создан Аналитический центр по измерению социального самочувствия общества всех возрастных категорий и во всех регионах РФ, который работает уже в течение трех месяцев и "показал свою эффективность". Центр мониторит социальные проблемы общества, анализирует обращения граждан, проводит социологические исследования и создает прогноз социальных процессов. Таким образом, партия намерена измерять индекс социального здоровья общества.

"Мы готовы к борьбе, мы не ожидаем, что путь будет простым. Я думаю, что мы будем услышаны. Надеемся оправдать доверие людей, будем стараться всячески", - заключил Праздников.