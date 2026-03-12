Адвокаты окажут бесплатную помощь пострадавшим от атаки в Брянске

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Адвокаты окажут правовую поддержку всем пострадавшим в результате ракетной атаки на Брянск 10 марта.

"Пострадавшие в результате трагедии, родные и близкие погибших, а также все, кому требуется правовая поддержка, получат бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с последствиями атаки на Брянск", - сообщили в Федеральной палате адвокатов РФ.

По всем вопросам пострадавшие могут обратиться в Адвокатскую палату Брянской области, а также в любую адвокатскую консультацию на территории Брянска и области.

10 марта власти сообщили об ударе ВСУ по Брянску семью ракетами Storm Shadow, в результате которого погибли семь человек, пострадали более 40. Нескольких раненых доставили на лечение в Москву.