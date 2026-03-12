Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Брянскую область

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух пострадавших в результате атаки украинскими дронами автозаправочной станции в городе Севск.

"Киевский режим атаковал FPV-дронами автозаправочную станцию в городе Севск Севского района. В результате намеренного удара, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в мессенджере Мах в четверг.

Кроме того, поврежден автомобиль и здание автозаправки, добавил глава региона.