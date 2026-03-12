Глава Минтранса заявил, что РФ не отказывается от планов по проекту "Север-Юг" в Иране

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Россия не отказывается от планов по реализации проекта Международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в Иране, рассчитывает продолжить работы после окончания конфликта на Ближнем Востоке, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

"И мы рассчитываем, конечно, после окончания вот этой горячей фазы продолжить. У нас очень системная работа с Ираном ведется, безусловно, сейчас это (проведение работ - ИФ) невозможно, но тем не менее, пока мы ни от каких планов не отказываемся", - сказал Никитин в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Он отметил, что маршрут МТК "Север-Юг" через Туркменистан работает, несмотря на сложности.

Отвечая на вопрос о транспортировке российских грузов в условиях глобального сбоя логистических цепочек, Никитин отметил, что Россия развивает альтернативные маршруты.

"За последние несколько лет было реализовано несколько очень важных и значимых проектов. Первое - это, конечно, расширение Восточного полигона. Никогда исторически страна столько не провозила грузов в порты Дальнего Востока. И сегодня это абсолютно безопасный маршрут, стабильный маршрут. То же самое произошло с Северным морским путем"", - сказал Никитин.

Он также отметил, что Трансарктический транспортный коридор - это тоже хорошая альтернатива Суэцкому каналу и Ормузскому проливу. "Для нас, для России, это очень хороший повод заявить о том, что Россия предоставляет безопасные транспортные коридоры для международной логистики", - сказал министр.