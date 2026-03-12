Поиск

Глава Минтранса заявил, что РФ не отказывается от планов по проекту "Север-Юг" в Иране

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Россия не отказывается от планов по реализации проекта Международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в Иране, рассчитывает продолжить работы после окончания конфликта на Ближнем Востоке, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

"И мы рассчитываем, конечно, после окончания вот этой горячей фазы продолжить. У нас очень системная работа с Ираном ведется, безусловно, сейчас это (проведение работ - ИФ) невозможно, но тем не менее, пока мы ни от каких планов не отказываемся", - сказал Никитин в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Он отметил, что маршрут МТК "Север-Юг" через Туркменистан работает, несмотря на сложности.

Отвечая на вопрос о транспортировке российских грузов в условиях глобального сбоя логистических цепочек, Никитин отметил, что Россия развивает альтернативные маршруты.

"За последние несколько лет было реализовано несколько очень важных и значимых проектов. Первое - это, конечно, расширение Восточного полигона. Никогда исторически страна столько не провозила грузов в порты Дальнего Востока. И сегодня это абсолютно безопасный маршрут, стабильный маршрут. То же самое произошло с Северным морским путем"", - сказал Никитин.

Он также отметил, что Трансарктический транспортный коридор - это тоже хорошая альтернатива Суэцкому каналу и Ормузскому проливу. "Для нас, для России, это очень хороший повод заявить о том, что Россия предоставляет безопасные транспортные коридоры для международной логистики", - сказал министр.

Андрей Никитин Иран Минтранс РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росавиация ограничила сертификат AZUR air после выявленных нарушений

 Росавиация ограничила сертификат AZUR air после выявленных нарушений

Минэкономразвития оценило в 7 млрд руб. ущерб туроператоров от конфликта на Ближнем Востоке

 Минэкономразвития оценило в 7 млрд руб. ущерб туроператоров от конфликта на Ближнем Востоке

Что произошло за день: четверг, 12 марта

Путин произвел перестановки в руководстве МВД РФ

 Путин произвел перестановки в руководстве МВД РФ

Минкультуры считает отказ вернуть "скифское золото" нарушением музейного принципа

 Минкультуры считает отказ вернуть "скифское золото" нарушением музейного принципа

В европейской части России максимальные уровни половодья на реках ожидаются выше нормы

Российским туристам выплатят компенсации из-за ситуации на Ближнем Востоке

 Российским туристам выплатят компенсации из-за ситуации на Ближнем Востоке

Директор ФСИН заявил о кадровом голоде

Эксперты Сбера отметили взрывной рост рынка апартаментов в курортных городах

В московских ТЦ крупные ритейлеры продолжают закрывать магазины

 В московских ТЦ крупные ритейлеры продолжают закрывать магазины
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8639 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 679 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });