РФ будет восстанавливать полеты на Ближний Восток с учетом ограничений в регионе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - РФ будет постепенно восстанавливать авиасообщение со странами Ближнего Востока с учетом ограничений на полеты в этом регионе, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

"Мы будем постепенно восстанавливать пассажирское сообщение - обычное, регулярное. Но, конечно, с учётом тех реалий, которые есть, с учётом "ковров" (периодических ограничений на полеты из-за внешних угроз - ИФ), которые появились теперь не только в России, но и на Ближнем Востоке (...) То есть постепенно будем налаживать планы авиасообщения", - сказал Никитин.

Для вывоза россиян из ближневосточных стран российские и зарубежные авиакомпании совершили в общей сложности 284 рейса, отметил он. Всего вывезено порядка 60 тыс. человек.

В конце февраля обострилась ситуация на Ближнем Востоке, закрылись воздушные пространства десяти государств. По данным Минтранса, на сегодня остается закрытым небо пяти из них.