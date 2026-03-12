В МИД заявили о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил на встрече с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом, что Москва готова содействовать поиску путей урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, сообщает в четверг МИД РФ.

"С российской стороны была подтверждена принципиальная и последовательная позиция в пользу скорейшей деэскалации конфликта, решения имеющихся и возникающих вопросов политико-дипломатическими методами, обозначена готовность содействовать поиску путей урегулирования кризиса вокруг Ирана", - говорится в сообщении, размещённом на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД РФ, стороны подробно обменялись мнениями по развитию ситуации на Ближнем Востоке на фоне начатой США и Израилем 28 февраля военной операции против Ирана.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля после безрезультатных трёхсторонних переговоров по атомной тематике между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Омана.

В результате ударов по Исламской Республике погибла группа высокопоставленных лиц, в том числе бывший верховный лидер Али Хаменеи. Иранская сторона наносит ответные удары по ряду стран региона, в связи с чем перекрыто авиасообщение. На фоне боевых действий также отмечается резкий рост цен на нефть и газ.