Поиск

В МИД заявили о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил на встрече с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом, что Москва готова содействовать поиску путей урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, сообщает в четверг МИД РФ.

"С российской стороны была подтверждена принципиальная и последовательная позиция в пользу скорейшей деэскалации конфликта, решения имеющихся и возникающих вопросов политико-дипломатическими методами, обозначена готовность содействовать поиску путей урегулирования кризиса вокруг Ирана", - говорится в сообщении, размещённом на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД РФ, стороны подробно обменялись мнениями по развитию ситуации на Ближнем Востоке на фоне начатой США и Израилем 28 февраля военной операции против Ирана.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля после безрезультатных трёхсторонних переговоров по атомной тематике между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Омана.

В результате ударов по Исламской Республике погибла группа высокопоставленных лиц, в том числе бывший верховный лидер Али Хаменеи. Иранская сторона наносит ответные удары по ряду стран региона, в связи с чем перекрыто авиасообщение. На фоне боевых действий также отмечается резкий рост цен на нефть и газ.

Хроника 28 февраля – 12 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Андрей Руденко МИД РФ Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росавиация ограничила сертификат AZUR air после выявленных нарушений

 Росавиация ограничила сертификат AZUR air после выявленных нарушений

Минэкономразвития оценило в 7 млрд руб. ущерб туроператоров от конфликта на Ближнем Востоке

 Минэкономразвития оценило в 7 млрд руб. ущерб туроператоров от конфликта на Ближнем Востоке

Что произошло за день: четверг, 12 марта

Путин произвел перестановки в руководстве МВД РФ

 Путин произвел перестановки в руководстве МВД РФ

Минкультуры считает отказ вернуть "скифское золото" нарушением музейного принципа

 Минкультуры считает отказ вернуть "скифское золото" нарушением музейного принципа

В европейской части России максимальные уровни половодья на реках ожидаются выше нормы

Российским туристам выплатят компенсации из-за ситуации на Ближнем Востоке

 Российским туристам выплатят компенсации из-за ситуации на Ближнем Востоке

Директор ФСИН заявил о кадровом голоде

Эксперты Сбера отметили взрывной рост рынка апартаментов в курортных городах

В московских ТЦ крупные ритейлеры продолжают закрывать магазины

 В московских ТЦ крупные ритейлеры продолжают закрывать магазины
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8639 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 679 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });