Глава "Росатома" и гендиректор МАГАТЭ обсудили вопросы развития атомной энергетики

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в преддверии предстоящих межведомственных консультаций обсудили стратегические вопросы, касающиеся обеспечения режима нераспространения, сообщило отраслевое издание "Страна Росатом" в четверг.

"В преддверии встречи глава госкорпорации Алексей Лихачев и гендиректор агентства Рафаэль Гросси обсудили стратегические вопросы, касающиеся обеспечения режима нераспространения и развития атомной энергетики в мире", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Гросси прилетит в Москву 12 марта, чтобы принять участие в межведомственных консультациях с "Росатомом" в пятницу. Кроме того, у гендиректора агентства пройдет встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.