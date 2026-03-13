РФ готова рассмотреть многосторонний формат в части использования энергии ЗАЭС

Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россия готова рассмотреть многосторонний формат в части использования энергии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но эксплуатировать ее и гарантировать безопасную работу будет "Росатом", заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"В части продажи электроэнергии, в части использования электроэнергии мы готовы рассмотреть международный и даже многосторонний формат этой деятельности", - сказал Лихачев журналистам, говоря о ЗАЭС.

"Конечно, эксплуатировать, гарантировать безопасную работу станции будет госкорпорация "Росатом". Коммерческие аспекты использования электроэнергии могут быть рассмотрены в многостороннем ключе", - отметил он.