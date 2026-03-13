Поиск

"Росатом" допустил поставки энергии с ЗАЭС Украине при определенных условиях

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Речь о поставках электроэнергии с Запорожской атомной электростанции на Украину может идти при соблюдении определенных условий, считает глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"На определенных условиях речь может идти и о поставках электроэнергии, в том числе в Украину", - сказал Лихачев журналистам в пятницу.

"Мы готовы здесь смотреть широко на этот вопрос. Это большая мощность. Здесь шесть гигаватт. Она (энергия - ИФ) может быть использована не только в традиционных направлениях, но и, например, для форсированного создания центров обработки данных (...) Здесь у нас могут появиться новые партнеры, не только пограничные", - заметил он.

По словам Лихачева, такими партнерами могли бы выступить США.

Ранее он заявил, что Россия готова рассмотреть многосторонний формат в части использования энергии ЗАЭС. При этом, по его словам, эксплуатировать станцию и гарантировать ее безопасную работу будет "Росатом".

"В части продажи электроэнергии, в части использования электроэнергии мы готовы рассмотреть международный и даже многосторонний формат этой деятельности", - сказал Лихачев.

"Конечно, эксплуатировать, гарантировать безопасную работу станции будет госкорпорация "Росатом". Коммерческие аспекты использования электроэнергии могут быть рассмотрены в многостороннем ключе", - отметил он.

