"Росатом" запросил лицензию на эксплуатацию еще одного блока ЗАЭС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" направила в Ростехнадзор документы на эксплуатацию еще одного блока ЗАЭС, сообщил глава компании Алексей Лихачев на пресс-конференции после консультаций с МАГАТЭ.

"Уже выданы лицензии на эксплуатацию первого и второго блока. Соответствующая документация сдана в Ростехнадзор на шестой блок. Ну и по остальным трем блокам работа готовится соответствующая, - сообщил он. - МАГАТЭ хочет вникнуть в нее, хочет посмотреть и сутевую составляющую этих решений".

Лицензию на первый блок Ростехнадзор выдал в конце декабря 2025 года получение лицензий на энергоблоки №№ 2-6 было запланировано на 2026-2027 годы, сообщал ранее "Росатом".

Ранее Лихачев говорил, что после достижения договоренностей по урегулированию украинского конфликта "Росатом" начнет "поднимать" Запорожскую АЭС и распределит электроэнергию станции в интересах Донбасса и России.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, у нее шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.