Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока №2

До конца года планируется подать заявления на получение лицензии для оставшихся блоков - №3, №4 и №5

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока №2, сообщили представители станции в среду.

"18 февраля 2026 года в Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" прошла церемония, посвященная выдаче лицензии на эксплуатацию энергоблока №2 Запорожской АЭС (...) Срок действия лицензии составляет 10 лет", - говорится в телеграм-канале станции.

Уточняется, что получение лицензии является плановым этапом интеграции станции в правовое поле России. Выданные документы закрепляют "юридический статус станции как объекта российской атомной энергетики".

"Подтверждение Ростехнадзором безопасности эксплуатации блока №2 фиксирует его соответствие строгим требованиям российских норм и правил в области использования атомной энергии и позволяет говорить о будущем развитии атомной генерации в регионе", - добавили на ЗАЭС.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока, а в октябре - лицензию на эксплуатацию сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. На 2026 г. запланирован капитальный ремонт энергоблоков.

"Мы уже направили в Ростехнадзор заявление на получение лицензии на эксплуатацию ядерной установки энергоблока №6, а до конца этого года планируем подать заявления на получение лицензии для оставшихся блоков - №3, №4 и №5", - приводят представители ЗАЭС заявление гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

