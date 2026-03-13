МАГАТЭ не может предоставить точные доказательства, что Иран не создавал ядерное оружие

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - МАГАТЭ не может дать точные доказательства того, что Иран не создавал ядерное оружие, в силу ограниченного уровня допуска инспекций специалистов агентства на объекты и повышения Ираном уровня обогащения урана практически до оружейного уровня, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Учитывая тот очень ограниченный уровень допуска инспекций МАГАТЭ последние годы на площадки, учитывая повышение уровня обогащения уранового продукта практически до оружейного уровня и то, что у нас очень серьёзно был сокращен доступ к объектам ядерной инфраструктуры Ирана, мы не можем дать каких-то точных и видимых доказательств о том, что такое оружие действительно не создавалось", - сказал он.

По его словам, в МАГАТЭ призывают к тому, чтобы ситуация вокруг Ирана возвращалась к переговорам. По словам Гросси, это нужно, чтобы в переговорном ключе специалисты Агентства могли возобновить свои инспекции, а также выработать механизмы и договоренности по долгосрочным и предсказуемым инспекциям иранских объектов, "чтобы деятельность Ирана находилась за пределами разработки атомного оружия".