"Росатом" добивается перехода от пилотных рейсов по СМП к рейсам по расписанию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU -Количество пилотных транзитных рейсов по Северному морскому пути будет увеличиваться, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Он напомнил про экспериментальный транзитный рейс из Китая в порты Европы прошлым летом.

"Сейчас количество таких пилотных проектов будет увеличиваться. Наша задача пилотные проекты превратить уже непосредственно в business as usual, превратить их в традиционные рейсы по расписанию", - сказал Лихачев.

Говоря об интересе зарубежных партнеров к Севморпути, глава "Росатома" напомнил о межправительственном формате обсуждения перспектив работы на маршруте с Китаем и Индией, кроме того, конкурентные преимущества СМП стремится реализовать Южная Корея. По его словам, не только перечисленные страны, но и другие, такие как Вьетнам и ОАЭ, "просто хотят прийти, в том числе в качестве инвесторов, в эту работу".

Лихачев отметил, что с учетом рисков южных маршрутов и военного конфликта на одном из логистических путей безопасность и эффективность СМП становятся все более заметными.