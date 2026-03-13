КС уточнил условия возврата переплаты штрафов при их уплате без учета льготы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд России уточнил условия возврата излишне уплаченной суммы административного штрафа в том случае, когда нарушитель имел право на 50%-ю скидку при его оплате, но по ошибке перечислил всю сумму.

Переплата возвращается, если нарушитель потребует возврат до истечения 20-дневного срока на льготную оплату, либо в течение трех лет, если был введен в заблуждение о наличии льготы, говорится в опубликованном в пятницу постановлении суда.

Такое постановление КС вынес, рассмотрев жалобу московского ООО "Гремми-А", которое было оштрафовано на 1,23 млн рублей за незаконное использование труда иностранных граждан. В постановлении подразделения МВД о привлечении к административной ответственности указывалось, что срок уплаты штрафа - 60 дней, информации о возможности уплатить его в течение 20 дней со скидкой в 50% не было.

Компания в течение 20 дней оплатила всю сумму штрафа, а затем обратилась с требованием вернуть половину суммы. Однако МВД отказало, сославшись на то, что льготный порядок не применим к данному правонарушению. Суды также отклонили требование о возврате указанной суммы, полагая, что общество само отказалось от предоставленной льготы и не проявило должной степени заботливости и осмотрительности при распоряжении своим имуществом. После принятия жалобы к рассмотрению КС РФ дело было пересмотрено, и превышающая льготный размер штрафа часть суммы признана излишне уплаченной.

В своей жалобе в КС "Гремми-А" просило проверить части 1.3-3 статьи 32.2 КоАП и пункт 1 статьи 40.1 Бюджетного кодекса, которые предусматривают возможность уплаты административного штрафа со скидкой в 50% и возврат излишне уплаченной суммы из бюджета.

КС, рассмотрев жалобу, отметил, что Бюджетный кодекс устанавливает лишь общее правило о возврате плательщику излишне уплаченного платежа по его заявлению, что распространяется и на суммы штрафов. Но ни в Бюджетном кодексе, ни в подзаконных актах не содержится критериев признания платежа в бюджет излишне уплаченным, как и уточнений о возможности возврата уже уплаченных сумм штрафа, также не определены документы, подтверждающие право на такой возврат.

По мнению суда, оспариваемые нормы не противоречат Конституции, поскольку не препятствуют возврату штрафа. При этом КС уточнил, что такой возврат возможен, если штраф уплачен полностью в течение льготного 20-дневного срока, а требование о возврате заявлено до его истечения. Если же лицо было введено в заблуждение неполной или противоречивой информацией о порядке уплаты штрафа, возврат переплаты возможен в течение трех лет, установил КС.