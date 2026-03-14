Шесть человек пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Шесть человек, в том числе боец подразделения "Орлан", пострадали в результате атак ВСУ в Шебекинском округе Белгородкой области, сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Максимовка FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Мужчина получил тяжелые ранения: осколочное ранение живота и травматическую ампутацию кисти. В Шебекинской ЦРБ ему оказывают необходимую помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

В селе Новая Таволжанка дрон атаковал ГАЗель. По данным Гладкова, глава поселения совместно с бойцами самообороны доставили в местную больницу двух пострадавших. У мужчины и женщины диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног. На месте атаки повреждены остекление и забор частного дома.

В городе Шебекино при исполнении служебных задач пострадал боец "Орлана". Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада скорой транспортирует в городскую больницу Белгорода.

Кроме того, в городе в результате ударов двух FPV-дронов по предприятию женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Медицинская помощь пострадавшим оказана, лечение они продолжат амбулаторно. На месте атаки повреждены производственный цех и транспортное средство.