В Ростовской области уничтожены беспилотники

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В двух районах Ростовской области в ночь на субботу ликвидированы беспилотники, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 2 районах - Чертковском и Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.