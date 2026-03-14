Что случилось этой ночью: суббота, 14 марта

Иран повредил самолеты-заправщики ВВС США, Госдеп обещает награду за информацию о лидерах Ирана, США потеряли 13 военнослужащих с начала операции "Эпическая ярость"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Иран повредил пять самолетов-заправщиков США в ходе ударов по саудовской авиабазе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на двух американских представителей.

- В CENTCOM подтвердили гибель всего экипажа разбившегося в Ираке самолета-заправщика. Обстоятельства инцидента расследуются.

- США потеряли 13 военнослужащих с начала операции в Иране. Около 200 получили ранения, 10 из них были ранены тяжело.

- Госдеп США обещает до $10 млн за информацию о новом лидере Ирана. За какую именно информацию готов заплатить Госдепартамент, не уточняется.

- Снег в Москве может растаять к концу марта. Об этом сообщили в Гидрометцентре.