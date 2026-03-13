США эвакуировали 19 раненых военнослужащих с Ближнего Востока в Германию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ВВС США в четверг совершили еще один эвакуационный рейс, доставив с Ближнего Востока в Германию 19 раненых военнослужащих, сообщили CBS News официальные лица, знакомые с ситуацией.

Самолет вылетел из Саудовской Аравии, совершил посадку в Омане, а затем направился на американскую базу в Германии, расположенную недалеко от военного госпиталя.

Среди эвакуированных были двое военнослужащих, получивших ранения в результате взрыва беспилотника рядом с их автомобилем.

Ранее американские военные эвакуировали десятки военнослужащих, получивших ранения в результате удара по американскому объекту в Кувейте, в результате которого погибли шесть человек.

Около 20 военнослужащих прибыли во вторник в региональный медицинский центр в немецком городе Ландштуль с травмами, которые военные классифицировали как "неотложные", включая черепно-мозговые травмы, потерю памяти и сотрясения мозга, сообщили источники CBS News.