Почти 50 БПЛА уничтожено за сутки над Курской областью

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 47 украинских дронов над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 13 марта до 07:00 14 марта сбито 47 вражеских беспилотников различного типа", - написал глава региона в своем канале Мах в субботу.

Кроме того, ВСУ 58 раз применили артиллерию по отселённым районам. Два раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью сброса взрывных устройств.

Погибших нет, отметил Хинштейн.

Как сообщалось, в пятницу в результате атаки украинского дрона в городе Рыльске два человека получили ранения.